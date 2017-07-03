Президент Зимбабве продал свой скот и пожертвовал деньги Африканскому союзу

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе продал принадлежавший ему племенной скот, чтобы пожертвовать Африканскому союзу (АС) миллион долларов, передает агентство Рейтер.

Мугабе сообщил об этом на открывшемся в понедельник саммите АС.

"Будучи африканцем и фермером, для меня естественно жертвовать скот: наш континент богат им, и скот является средством накопления богатства", — заявил 93-летний президент, который возглавляет Зимбабве со времени обретения страной независимости в 1980 году.

Представитель АС сообщил, что Мугабе сначала предлагал организации самих коров, однако из-за проблем с их содержанием в штаб-квартире в Аддис-Абебе продал стадо из 300 голов на аукционе.