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В мире

Автокатастрофа в Баварии унесла жизни 18 человек, погибшие пока не опознаны

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Главное за 3 июля 2017 года (10)
20:1003.07.2017
(обновлено: 20:14 03.07.2017)
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© REUTERS / News 5Место ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017Место ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017
© REUTERS / News 5

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Восемнадцать человек в возрасте от 66 лет до 81 года, ехавшие в туристическом автобусе из Саксонии, погибли в понедельник в результате ДТП на севере Баварии, сообщила местная полиция.

Еще 30 человек уцелели, двое находятся в критическом состоянии, сообщил глава немецкого Минтранса Александер Добриндт, прибывший на место катастрофы. Специалисты работают над опознанием погибших. Причины случившегося пока не установлены.

Автокатастрофа

ДТП произошло около 7 утра (8.00 мск) в 30 километрах от границы федеральной земли Тюрингия. Автобус двигался в плотном движении, он столкнулся с грузовиком и загорелся. По словам Добриндта, огонь был такой силы, что пожарные, прибывшие по вызову через 10 минут, не смогли приблизиться к автобусу, в результате салон выгорел полностью.

По данным полиции, в автобусе находились 46 пассажиров и двое водителей в возрасте от 41 до 81 года. Один из водителей погиб, другой получил ранения. Управлявший грузовиком мужчина также выжил.

О компании и водителе

Как сообщило агентство DPA, автобус принадлежит компании из Саксонии, в апреле он прошел техосмотр, ему было три года. Водитель, который вел автобус, более 10 лет работал в компании и в 2013 году был премирован за многолетнее вождение без нарушений. В ноябре 2016 года он прошел очередные курсы повышения безопасности за рулем.

По данным DPA, автобус направлялся в Италию к озеру Гарда. Он забирал пассажиров в нескольких населенных пунктах в Саксонии.

Соболезнования политиков

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и ряд немецких политиков выразили в понедельник соболезнования в связи с ДТП в Баварии. Заявление в связи с гибелью людей в сгоревшем автобусе также сделал в ходе традиционного брифинга официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу в связи с ДТП.

"Уважаемая госпожа федеральный канцлер, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Статистика ДТП

Шоссе А9, на котором произошла катастрофа, было блокировано в южном направлении в течение всего понедельника. Местные дорожные сайты указывали на большие пробки в районе перекрытия.

На А9 неподалеку от Мюнхберга уже не раз фиксировались крупные ДТП. Так, 19 октября 1990 года из-за сильного тумана здесь произошло столкновение почти 100 автомобилей. Трагедия произошла, когда в стоявшие машины врезался на высокой скорости молоковоз. Десять человек скончались, 122 получили ранения, 38 из них находились в критическом состоянии.

После этого ДТП шоссе подверглось реконструкции, дорога была поднята на 10 метров, однако на ней продолжали часто происходить аварии, сообщила газета Die Welt со ссылкой на автодорожную дирекцию северной Баварии.

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