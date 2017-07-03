Более двух тысяч добровольцев ищут пропавшего в Латвии мальчика

РИГА, 3 июл – РИА Новости. В поисках пропавшего в субботу в латвийском городе Лиепая пятилетнего мальчика принимают участие около 2 тысяч добровольцев и около 200 работников государственной и муниципальной полиции, служащих Национальных вооруженных сил, сообщил журналистам в понедельник представитель полиции Курземского региона Ингус Укстиньш.
"Около 2 тысяч добровольцев и около 200 профессионалов принимают участие в поисках ребенка", — сказал Укстиньш.
Общественная организация Bezvests.lv объявила сбор добровольцев для продолжения поисков.
В воскресенье в 15:00 Государственная полиция получила заявление о том, что 1 июля в 08:30 ушел из дома на улице Павилостас и не вернулся пятилетний Иван Берладин. Его местонахождение до сих пор неизвестно. На мальчике надета красная куртка с молнией, синяя вязаная курточка и синие спортивные штаны. На ногах — пестрые носки и сандалии. Мальчик говорит по-русски.