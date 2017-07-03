Губернатора Нью-Джерси раскритиковали за закрытие пляжа в личных целях

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи подвергся критике после того, как из-за его семейного отдыха желающие не смогли попасть на территорию одного из пляжей штата, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщается, Кристи заявил, что заранее объявлял о предстоящем отдыхе и просто "сдержал свое слово".
"119 из 130 миль (191 из 209 километров) пляжей Нью-Джерси открыты для посещения. Приходите и наслаждайтесь, только используйте защитный крем и увлажняющие средства", — написал позднее в своем микроблоге в Twitter глава штата.
NJ beaches are open in 119 of our our 130 miles of coastline. Come and enjoy them--but use sunscreen and hydrate! pic.twitter.com/7LeCYcjZqm— Governor Christie (@GovChristie) 3 июля 2017 г.
Кристи претендовал на номинацию Республиканской партии в президенты США, но снял свою кандидатуру и одним из первых поддержал Трампа. Кандидатура Кристи рассматривалась на пост вице-президента, однако в конечном счете Трамп решил выдвинуть губернатора Индиана Майка Пенса. Кристи возглавил команду по передаче полномочий в штабе Трампа, но вскоре после выборов был отстранен и от этой должности.
Кристи был переизбран в 2013 году на второй четырехлетний срок на посту губернатора Нью-Джерси. Согласно законодательству штата, он не может баллотироваться на третий срок.