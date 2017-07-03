Губернатора Нью-Джерси раскритиковали за закрытие пляжа в личных целях

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Нью-Джерси Крис Кристи подвергся критике после того, как из-за его семейного отдыха желающие не смогли попасть на территорию одного из пляжей штата, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, резиденция губернатора расположена на территории национального парка Island Beach State Park. Кристи решил провести выходные в честь Дня независимости США в своей резиденции, в результате чего жителям штата был закрыт доступ к одному из пляжей. Губернатор подвергся резкой критике после того, как местный портал опубликовал его фото во время семейного отдыха на пустом пляже.

Как сообщается, Кристи заявил, что заранее объявлял о предстоящем отдыхе и просто "сдержал свое слово".

"119 из 130 миль (191 из 209 километров) пляжей Нью-Джерси открыты для посещения. Приходите и наслаждайтесь, только используйте защитный крем и увлажняющие средства", — написал позднее в своем микроблоге в Twitter глава штата.

NJ beaches are open in 119 of our our 130 miles of coastline. Come and enjoy them--but use sunscreen and hydrate! pic.twitter.com/7LeCYcjZqm — Governor Christie (@GovChristie) 3 июля 2017 г.

Кристи претендовал на номинацию Республиканской партии в президенты США, но снял свою кандидатуру и одним из первых поддержал Трампа. Кандидатура Кристи рассматривалась на пост вице-президента, однако в конечном счете Трамп решил выдвинуть губернатора Индиана Майка Пенса. Кристи возглавил команду по передаче полномочий в штабе Трампа, но вскоре после выборов был отстранен и от этой должности.

Кристи был переизбран в 2013 году на второй четырехлетний срок на посту губернатора Нью-Джерси. Согласно законодательству штата, он не может баллотироваться на третий срок.