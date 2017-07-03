В "Марс Медиа" опровергли слухи о запрете въезда Машкову на Украину

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Съемки продолжения истории героев популярного сериала "Ликвидация" с Владимиром Машковым в главной роли еще не начались, проект находится в фазе написания сценария, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа" в понедельник.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на страницу продюсера и режиссера Сергея Члиянца в социальной сети Facebook сообщили, что актеру Владимиру Машкову запретили въезд на Украину, когда он собирался на съемки продолжения "Ликвидации".

"Сценарий "Ликвидации" ещё в работе. Сергей Члиянц никакого отношения к фильму не имеет. Съёмки фильма обязательно начнутся. Когда и где объявим отдельно", — сказали в пресс-службе.

"Ликвидация" – многосерийный фильм 2007 года режиссера Сергея Урсуляка, в основу которого положена история противостояния советской милиции с бандами послевоенной Одессы. Машков сыграл в фильме начальника отдела по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана.

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В него в частности включен актер Михаил Пореченков, сыгравший в "Ликвидации" антагониста главного героя. Как сообщало министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.