Генпрокурор Венесуэлы заявила о легитимности оппозиционного парламента

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в понедельник заявила о легитимности оппозиционной Национальной ассамблеи, фактически лишенной полномочий влиять на жизнь страны.

"Статья 145 конституции устанавливает, что госслужащие находятся на службе государству, а не какому-то политическому сообществу. Генпрокуратура служит государству, и думаю, что ассамблея тоже. Эта Национальная ассамблея легитимна", – заявила Ортега Диас в ходе своего выступления перед депутатами.

Ранее Верховный суд Венесуэлы вынес постановление, согласно которому решения заседаний ассамблеи не имеют силы, так как парламент по-прежнему продолжает проявлять неуважение к исполнительной власти и нарушает установленные законом нормы своей деятельности.

В понедельник оппозиционный парламент утвердил на своем посту заместителя генерального прокурора Рафаэля Гонсалеса, ранее лишенного этого поста решением Верховного суда. При этом главное контрольное управление Венесуэлы объявило о начале масштабной проверки административной, налоговой и финансовой деятельности генпрокуратуры за период с 1 января 2008 года по 30 июня 2017 года, отмечает портал El Universal. На вторник, 4 июля, также запланированы предварительные слушания против Ортеги Диас в Верховном суде.

Запрос против генпрокурора был подан одним из депутатов пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы. При этом по закону единственной инстанцией, которая может сместить генпрокурора, считается Национальная ассамблея. Генпрокурору уже запрещен выезд из страны, а также передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.

Ранее сообщалось, что Верховный суд счел достаточными основания для начала процесса против генерального прокурора, которая в последнее время все чаще выступает против политики президента Николаса Мадуро и требовала лишить восьмерых членов суда иммунитета.