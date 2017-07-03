Генпрокурор Венесуэлы заявила о легитимности оппозиционного парламента

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в понедельник заявила о легитимности оппозиционной Национальной ассамблеи, фактически лишенной полномочий влиять на жизнь страны.
Ранее Верховный суд Венесуэлы вынес постановление, согласно которому решения заседаний ассамблеи не имеют силы, так как парламент по-прежнему продолжает проявлять неуважение к исполнительной власти и нарушает установленные законом нормы своей деятельности.
В понедельник оппозиционный парламент утвердил на своем посту заместителя генерального прокурора Рафаэля Гонсалеса, ранее лишенного этого поста решением Верховного суда. При этом главное контрольное управление Венесуэлы объявило о начале масштабной проверки административной, налоговой и финансовой деятельности генпрокуратуры за период с 1 января 2008 года по 30 июня 2017 года, отмечает портал El Universal. На вторник, 4 июля, также запланированы предварительные слушания против Ортеги Диас в Верховном суде.
Ранее сообщалось, что Верховный суд счел достаточными основания для начала процесса против генерального прокурора, которая в последнее время все чаще выступает против политики президента Николаса Мадуро и требовала лишить восьмерых членов суда иммунитета.