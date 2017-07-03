В Нигерии около 700 боевиков "Боко Харам" сдались военным

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Порядка 700 боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" сдались военным Нигерии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление нигерийской армии.

"Остальные находятся в процессе капитуляции, это четко указывает на то, что "Боко Харам" проиграли войну", — заявил начальник штаба армии Нигерии Тукур Буратай.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.