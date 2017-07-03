Британец, планировавший теракт на концерте Элтона Джона, осужден пожизненно

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Британец Харун Али-Сайед, планировавший совершить теракт 11 сентября прошлого года на концерте Элтона Джона, осужден к пожизненному заключению, пишет газета Independent.
В заявлении центрального уголовного суда отмечается, что осужденный попал под влияние исламистской группировки "Аль-Мухаджирун". Кроме того, сообщается, что причиной его радикализации, в том числе, послужило задержание его брата, который также обвинялся в подготовке теракта.
В сентябре прошлого года Али-Сайеду были предъявлены обвинения в подготовке теракта в период между апрелем и сентябрем 2016 года. Он был задержан у себя дома.
Еще два человека, 19 и 20 лет, задержанные тогда же, освобождены под залог. Все задержания, как говорится в заявлении правоохранительных органов, стали результатом полицейского расследования.