Британец, планировавший теракт на концерте Элтона Джона, осужден пожизненно

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Британец Харун Али-Сайед, планировавший совершить теракт 11 сентября прошлого года на концерте Элтона Джона, осужден к пожизненному заключению, пишет газета Independent.

Ранее сообщалось, что 19-летний Харун Али-Сайед признался в планировании теракта, который мог быть совершен в 2016 году на концерте Элтона Джона в Гайд-парке в годовщину терактов в США 11 сентября.

В заявлении центрального уголовного суда отмечается, что осужденный попал под влияние исламистской группировки "Аль-Мухаджирун". Кроме того, сообщается, что причиной его радикализации, в том числе, послужило задержание его брата, который также обвинялся в подготовке теракта.

Али-Сайед был задержан после общения в интернете с британскими агентами под прикрытием. Он пытался купить в интернете оружие, взрывчатку, включая начиненный взрывчаткой жилет, и изучал многолюдные районы Лондона с целью атаки.

В сентябре прошлого года Али-Сайеду были предъявлены обвинения в подготовке теракта в период между апрелем и сентябрем 2016 года. Он был задержан у себя дома.

Еще два человека, 19 и 20 лет, задержанные тогда же, освобождены под залог. Все задержания, как говорится в заявлении правоохранительных органов, стали результатом полицейского расследования.