В Швеции отменили музыкальный фестиваль из-за изнасилований

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Шведский фестиваль Bravalla-2018 отменили из-за участившихся случаев сексуального насилия, сообщает Los Angeles Times.

Решение было принято после заявления молодой участницы о том, что ее изнасиловали на фестивале. Также в правоохранительные органы страны поступило 11 сообщений о сексуальных домогательствах во время мероприятия.

В 2016 году во время проведения Bravalla в полицию поступило пять заявлений об изнасиловании и 12 — о сексуальных домогательствах.

Премьер-министр Швеции Штефан Лофвен выразил сожаление из-за того, что девушки, пришедшие на фестиваль, подверглись такому обращению. Он подчеркнул, что страна нуждается в более эффективной работе полицейских, и призвал к оперативному проведению судебных разбирательств по этим инцидентам.