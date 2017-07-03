Правящая в ФРГ коалиция в своей программе больше не называет США другом

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правящая в Германии коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), исключила из своей предвыборной программы слова "друг" и "дружба" по отношению к США, передает агентство Рейтер.

В 2013 году программа ХДС/ХСС описывала США, как "самого важного друга" Германии за пределами Европы. Однако в новом документе США были названы всего лишь "самым важным партнером" Германии за пределами Европы.

Предвыборная программа коалиции объемом 72 страницы была согласована поздно вечером 2 июля в Берлине главами партий — Ангелой Меркель (ХДС) и Хорстом Зеехофером (ХСС).

Отношения между Вашингтоном и Берлином обострились после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Еще во время предвыборной кампании Трамп называл "ненормальной" политику Меркель по приему мигрантов.

Уже переехав в Белый дом, 45-й президент США критиковал Германию за положительный баланс в торговле с США и задолженность перед структурами НАТО.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).