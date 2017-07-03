США засекретили данные о безопасности американского ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Вопросы безопасности ядерного оружия США теперь являются государственной тайной, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, сведения о том, насколько безопасно эксплуатируется, поддерживается и охраняется ядерное оружия, являются секретными. Этот шаг был сделан для того, "чтобы не дать противникам слишком много узнать о уязвимости ядерного оружия США".

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Грег Хикс заявил, что добавленный уровень секретности считается необходимым.

"Мы довольны уровнем секретности", — цитирует агентство Хикса. По его словам, "до тех пор, пока существует ядерное оружие", США будут сохранять свои запасы "в безопасности".

В то же время, по мнению некоторых экспертов, эта мера является крайне сомнительной. Так, эксперт по гостайне Федерации американских ученых Стивен Афтергуд отмечает, что "они действуют, как будто им есть что скрывать, и это не секрет национальной безопасности".

"Очевидно, что секреты в области технологий ядерного оружия должны быть защищены. Но невнимание или ненадлежащее обращение с ядерным оружием не должно быть изолировано от общественности", — пишет агентство со ссылкой на Афтергуда.

"Фактически, Пентагон использовал гриф секретности как прикрытие, чтобы затушевать свое решение сделать результаты проверок (ядерных объектов) секретными. (Данное) Изменение запрещает упоминание результатов инспекций в любом документе Пентагона без грифа "секретно". Ранее Пентагон никогда не утверждал, что отчет по результатам инспекции ядерных объектов ставит под угрозу ядерную безопасность", — отмечает агентство.