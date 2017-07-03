Красный Крест раздал в ЛНР в июне более 450 тонн гуманитарной помощи

ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Более 450 тонн гуманитарной помощи раздали представители Международного комитета Красного Креста (МККК) в самопровозглашенной Луганской народной республике в июне, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МККК.

"Международный комитет Красного Креста (МККК) в июне раздал 454,7 тонны гуманитарной помощи различного назначения", — сказал собеседник агентства.

По данным организации, более 23,5 тысячи человек, проживающих близи линии соприкосновения в ЛНР, получили помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов. "Такие же наборы получили 500 подопечных местного отделения Красного Креста в городе Луганске", — добавили в МККК.

В пресс-службе уточнили, что для Луганской республиканской станции переливания крови, а также пяти ее филиалов были переданы медицинские материалы для обслуживания 10 тысяч человек. В ряд населенных пунктов на линии соприкосновения были доставлены медикаменты по программе поддержки хронических заболеваний для 2755 пациентов.

"Для пациентов эндокринологического отделения Луганской клинической больницы был передан инсулин и сопутствующие материалы", — уточнили в МККК.