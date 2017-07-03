Турция сохранит военное присутствие в Катаре

АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Анкара сохранит свое военное присутствие в Катаре, несмотря на кризис вокруг этой страны, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

"Военная база Турции в Катаре — вопрос безопасности не только Катара, а региона в целом. Военное присутствие Турции там продолжится. Попытка связать военное присутствие Турции в Катаре с политическим кризисом в регионе чревата серьезными ошибками", — заявил Куртулмуш на пресс-конференции в Анкаре.

Он добавил, что катарский кризис "не имеет глубоких корней и создан искусственно", а 13 требований арабских стран к Катару "неприемлемы для независимой страны".

Разорвавшие с Катаром отношения четыре арабских страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет — ранее согласились продлить Дохе срок ответа на ультиматум на 48 часов.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.