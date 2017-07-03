Попугаи-монахи "захватили" Мадрид, власти предпринимают экстренные меры

МАДРИД, 3 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская столица не может справиться с настоящим нашествием – некоторые районы Мадрида буквально заполонили попугаи-монахи. Столичные власти разрабатывают экстренные меры.

Эти маленькие симпатичные зеленые (и на вид вполне безобидные) птички, завезенные 30 лет назад в Испанию из Латинской Америки, воюют с воробьями и голубями за корм, часто выигрывая битвы и угрожая вытеснить традиционных городских пернатых обитателей, вырывают ветви деревьев, из которых строят тяжелые гнезда весом до 50 кг, иногда даже обживают линии электропередачи, а их визгливые крики не дают спать жителям целых районов.

Впервые попугаи-монахи (в Испании их называют аргентинскими попугайчиками) появились в конце 1970-х — начале 1980-х годов в Барселоне, в середине 1980-х – в Мадриде. Теперь они обжили многие испанские города, но наиболее сложная ситуация сложилась в столице, где местные власти вынуждены разрабатывать очередной план борьбы с непрошеными гостями. Предыдущий – заключавшийся в том, чтобы разрушать гнезда — провалился: птицы продолжают активно размножаться.

"Здесь невозможно жить", — говорит жительница района Ла-Латина. "Они орут, как ненормальные. Мы жалуемся властям, приезжают специалисты, разрушают гнезда, а они строят новые на соседнем дереве. И продолжают орать и гадить", — возмущается она.

Новый экстренный план столичных властей состоит в том, чтобы "предпринять необходимые меры с полным соблюдением законодательства о жестоком обращении с животными и довести численность попугаев в Мадриде до приемлемого уровня — минимально возможного, если получится", пояснили РИА Новости в мэрии. В частности, власти собираются уничтожать яйца, которые раз в год, весной, откладывают попугаи, а взрослых особей отлавливать и "изолировать" — держать в клетках в специальных местах, например, в зоопарке.

В нашествии, с которым безуспешно борются городские власти, виноваты сами столичные жители, которые привезли попугаев с их родины, Латинской Америки, в качестве домашних питомцев. Из-за визга, который те устраивали в квартирах, их зачастую выставляли за дверь – отпускали на свободу.

Первые попугаи-монахи были замечены на улицах испанской столицы в 1985 году в районе Канильехас. В Мадриде им явно понравилось, поскольку они начали довольно быстро размножаться. К 1989 году было 12 особей, в 1993 году – 25 пар, к 2000 году – две тысячи. По данным "общенациональной переписи", проведенной Испанским обществом орнитологии SEO/BirdLife два года назад (первой и пока последней), половина от всех 20 тысяч замеченных в стране попугаев-монахов живет в Мадриде – 10 тысяч экземпляров. Впрочем, селятся они неравномерно – особенно не повезло жителями района Монклоа-Аравака, где находится огромный парк Каса-де-Кампо.

По данным переписи, попугаи-монахи живут в 450 муниципалитетах Испании. Второе место после Мадрида занимает Барселона, тройку лидеров замыкает Малага.

"Эти птицы живут очень долго, по 20-30 лет, в год у них появляется по три-четыре птенца. Сейчас они распространились почти на все крупные города – кроме севера Испании и Кастилии и Леона", — рассказал РИА Новости биолог SEO/BirdLife Аранча Леаль (Arantza Leal).

Она считает, что городские власти недооценили угрозу, исходящую от миленьких зеленых птичек, и упустили возможность вовремя решить проблему. "В самом начале, как только они появились, их надо было отлавливать — как любой экзотический вид. Этого, к сожалению, не сделали. Сейчас остается только пытаться контролировать численность и не допускать, чтобы они добрались из города до полей, где будут угрожать сельскохозяйственным культурам", — говорит биолог.

Длина тела попугая-монаха — 27-30 см, крыла — 14—15 см; вес — 100 г. Окраска оперения зелёная, грудь бледно-зеленовато-серая с поперечными полосами зелёного цвета. Распространены в Бразилии, Аргентине, Боливии, Парагвае и Уругвае. Места расселения — степи, лиственные леса, горные склоны. Это единственная разновидность попугаев, которая селится на деревьях, устраивая там гнездо. В природных условиях живут коллективом в 300–500 особей.