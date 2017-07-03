США
3.073 июля18:44МСК
USD58.97-0.42
EUR67.20-0.61
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Попугаи-монахи "захватили" Мадрид, власти предпринимают экстренные меры

18:0503.07.2017
(обновлено: 18:07 03.07.2017)
06620
© РИА Новости / Елена ШестернинаПопугаи-монахи на улицах МадридаПопугаи-монахи на улицах Мадрида
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 3 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская столица не может справиться с настоящим нашествием – некоторые районы Мадрида буквально заполонили попугаи-монахи. Столичные власти разрабатывают экстренные меры.

Нашествие птиц
Нашествие птиц

Эти маленькие симпатичные зеленые (и на вид вполне безобидные) птички, завезенные 30 лет назад в Испанию из Латинской Америки, воюют с воробьями и голубями за корм, часто выигрывая битвы и угрожая вытеснить традиционных городских пернатых обитателей, вырывают ветви деревьев, из которых строят тяжелые гнезда весом до 50 кг, иногда даже обживают линии электропередачи, а их визгливые крики не дают спать жителям целых районов.

Впервые попугаи-монахи (в Испании их называют аргентинскими попугайчиками) появились в конце 1970-х — начале 1980-х годов в Барселоне, в середине 1980-х – в Мадриде. Теперь они обжили многие испанские города, но наиболее сложная ситуация сложилась в столице, где местные власти вынуждены разрабатывать очередной план борьбы с непрошеными гостями. Предыдущий – заключавшийся в том, чтобы разрушать гнезда — провалился: птицы продолжают активно размножаться.

"Здесь невозможно жить", — говорит жительница района Ла-Латина. "Они орут, как ненормальные. Мы жалуемся властям, приезжают специалисты, разрушают гнезда, а они строят новые на соседнем дереве. И продолжают орать и гадить", — возмущается она.

Новый экстренный план столичных властей состоит в том, чтобы "предпринять необходимые меры с полным соблюдением законодательства о жестоком обращении с животными и довести численность попугаев в Мадриде до приемлемого уровня — минимально возможного, если получится", пояснили РИА Новости в мэрии. В частности, власти собираются уничтожать яйца, которые раз в год, весной, откладывают попугаи, а взрослых особей отлавливать и "изолировать" — держать в клетках в специальных местах, например, в зоопарке.

© РИА Новости / Елена ШестернинаПопугаи-монахи на улицах Мадрида
© РИА Новости / Елена Шестернина
Попугаи-монахи на улицах Мадрида

В нашествии, с которым безуспешно борются городские власти, виноваты сами столичные жители, которые привезли попугаев с их родины, Латинской Америки, в качестве домашних питомцев. Из-за визга, который те устраивали в квартирах, их зачастую выставляли за дверь – отпускали на свободу.

птицы
Апокалипсис сегодня. В США очевидцы сняли на видео нашествие птиц на город
Первые попугаи-монахи были замечены на улицах испанской столицы в 1985 году в районе Канильехас. В Мадриде им явно понравилось, поскольку они начали довольно быстро размножаться. К 1989 году было 12 особей, в 1993 году – 25 пар, к 2000 году – две тысячи. По данным "общенациональной переписи", проведенной Испанским обществом орнитологии SEO/BirdLife два года назад (первой и пока последней), половина от всех 20 тысяч замеченных в стране попугаев-монахов живет в Мадриде – 10 тысяч экземпляров. Впрочем, селятся они неравномерно – особенно не повезло жителями района Монклоа-Аравака, где находится огромный парк Каса-де-Кампо.

По данным переписи, попугаи-монахи живут в 450 муниципалитетах Испании. Второе место после Мадрида занимает Барселона, тройку лидеров замыкает Малага.

"Эти птицы живут очень долго, по 20-30 лет, в год у них появляется по три-четыре птенца. Сейчас они распространились почти на все крупные города – кроме севера Испании и Кастилии и Леона", — рассказал РИА Новости биолог SEO/BirdLife Аранча Леаль (Arantza Leal).

Она считает, что городские власти недооценили угрозу, исходящую от миленьких зеленых птичек, и упустили возможность вовремя решить проблему. "В самом начале, как только они появились, их надо было отлавливать — как любой экзотический вид. Этого, к сожалению, не сделали. Сейчас остается только пытаться контролировать численность и не допускать, чтобы они добрались из города до полей, где будут угрожать сельскохозяйственным культурам", — говорит биолог.

Журчащий попугай
"Журчащий" попугай
Длина тела попугая-монаха — 27-30 см, крыла — 14—15 см; вес — 100 г. Окраска оперения зелёная, грудь бледно-зеленовато-серая с поперечными полосами зелёного цвета. Распространены в Бразилии, Аргентине, Боливии, Парагвае и Уругвае. Места расселения — степи, лиственные леса, горные склоны. Это единственная разновидность попугаев, которая селится на деревьях, устраивая там гнездо. В природных условиях живут коллективом в 300–500 особей.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена