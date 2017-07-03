Макрон заявил о "радикально новом пути" для Франции

ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Французы, голосовавшие на выборах президента и парламента, сделали выбор в пользу "радикально нового пути", заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в понедельник перед Конгрессом парламента страны.

"Я глубоко убежден, что полномочия, которые мы получили от народа, одновременно требуют больших усилий и реалистичны… Наша первая задача — вновь обрести смысл амбициозного проекта по трансформации нашей страны", — сказал французский лидер.

Он отметил, что "до сегодняшнего дня мы слишком часто шли неверным путем". "Я верю, что своим недавним выбором наш народ попросил нас о радикально новом пути", — сказал Макрон.

Французский конгресс представляет собой выездное заседание двух палат парламента, Национального собрания (нижней) и Сената (верхней), которое традиционно проходит в знаменитом Версальском дворце — бывшей резиденции французских королей.

К этой процедуре прибегают крайне редко. Она проводится для внесения поправок в Конституцию, одобрения решения о принятии в ЕС нового государства либо для специального обращения президента.