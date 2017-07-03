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В мире

Эксперт: Узбекистан может вернуться к полномасштабному членству в ОДКБ

17:1403.07.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЗаседание сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фотоЗаседание сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Узбекистан, договорившись о проведении совместных с Россией учений, сделал первый шаг к налаживанию военного сотрудничества с РФ и в дальнейшем может вернуться к полномасштабному членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
© РИА Новости / Амир Исаев
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В ОДКБ заявили о создании миротворческой милиции по запросу ООН
Ранее в понедельник помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин сообщил РИА Новости, что в октябре 2017 года на узбекистанском полигоне Фориш (северные скаты хребта Нурутау) в 250 километрах от Ташкента впервые с 2005 года пройдут совместные тактические учения подразделений вооруженных сил России (ЦВО) и Узбекистана. Договоренность о их проведении была достигнута в рамках завершившейся в Ташкенте рабочей встречи военных делегаций двух стран, которые возглавляли министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Кабул Бердиев и командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий. В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Центральноазиатском регионе и подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества, в рамках которого до конца 2017 года будут проведены штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение, другие мероприятия.

"Сделан первый шаг в плане налаживания военного сотрудничества России и Узбекистана. О восстановлении я не говорю, потому что с момента распада Советского Союза у нас с Узбекистаном никогда не было никакого военного сотрудничества", — заявил РИА Новости в понедельник Бужинский.

Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Договор о коллективной безопасности
Он пояснил, что о такой составляющей взаимодействия в военной сфере, как военно-техническое сотрудничество (ВТС), "тоже надо говорить с осторожностью". "Если они не платят за поставленные вооружение и военную технику, то это — не ВТС, а безвозмездная помощь. ВТС — это, когда сторона что-то покупает либо ремонтирует и за это платит, и платит не хлопком, а живыми деньгами предпочтительно", — сказал генерал.

Бужинский отметил, что в его бытность начальником международно-договорного управления российского военного ведомства, с Узбекистаном "все время были проблемы". "Они всегда избегали сотрудничества по военной линии. Все время блокировали. Они даже из ОДКБ выходили, потом входили, но все равно все блокировали. И в рамках ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) они военную составляющую блокировали. Всегда узбекская сторона сотрудничать с нами по военной линии никакого желания не испытывала", — констатировал он.

Говоря о перспективах военного сотрудничества с Узбекистаном на двусторонней и многосторонней основе, эксперт сделал оптимистичный прогноз: "Наверняка в связи со сменой руководства их позиция изменилась. Если они начнут с нами сотрудничать по военной линии — очень хорошо. Тогда начнут исполнять свои обязанности в рамках ОДКБ, которые они до этого исполняли номинально".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Деятельность ОДКБ оправдывает себя, заявил Путин
"Если начнется сотрудничество по военной линии, то, я думаю, что они (Узбекистан) вернутся и к полномасштабному членству в ОДКБ. Если они возвращаются к полномасштабному участию в ОДКБ, тогда они должны выполнять все обязательства по ОДКБ, в том числе и участию в Коллективных силах оперативного реагирования", — добавил Бужинский.

По его словам, форм практического сотрудничества очень много. Это и совместные учения, различные конференции, обмен визитами, штабные переговоры, согласование планов, участие в работе объединенных штабов. "Это очень многогранный процесс. Но учения — это значительно выше, чем, к примеру, штабные переговоры. Слава богу, если Зарудницкий договорился, что хотя бы учения проведут. Это уже большой прогресс", — заключил генерал.

Республика Узбекистан в 1999 году впервые вышла из состава Организации Договора о коллективной безопасности и дала согласие США на использование военной базы Карши-Ханабад в ходе операции в Афганистане. После подавления властями Узбекистана волнений в Андижане и последовавшего осуждения их действий со стороны руководства европейских государств и США в августе 2006 года ныне покойный президент республики Ислам Каримов восстановил членство страны в ОДКБ; американский воинский контингент был эвакуирован с узбекистанской территории.

Президент Армении Серж Саргсян. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Членство Армении в ОДКБ совместимо с сотрудничеством с НАТО, заявил Саргсян
Вторично Узбекистан не выходил из ОДКБ — 28 июня 2012 года государство официально приостановило свое участие в организации. Этот шаг руководства центральноазиатской республики не оказал заметного влияния на работу ОДКБ: участие Ташкента в ее деятельности в оба периода членства было скорее формальным. Так, Каримов отказался участвовать в создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, заявив, что готов делегировать воинские подразделения в их состав лишь в случае, если это будет необходимо для проведения совместных учений или в случае реальной угрозы безопасности государств-членов ОДКБ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в октябре 2011 года, что Узбекистан не ратифицировал ни одного существенного документа в рамках ОДКБ. Членство в ОДКБ позволяло Узбекистану получать военную технику производства РФ по внутрироссийским ценам.

ОДКБ — региональная международная организация. Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Затем Азербайджан и Грузия вышли из состава ОДКБ. В настоящее время членами организации являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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