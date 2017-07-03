Эксперт: Узбекистан может вернуться к полномасштабному членству в ОДКБ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Узбекистан, договорившись о проведении совместных с Россией учений, сделал первый шаг к налаживанию военного сотрудничества с РФ и в дальнейшем может вернуться к полномасштабному членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
"Сделан первый шаг в плане налаживания военного сотрудничества России и Узбекистана. О восстановлении я не говорю, потому что с момента распада Советского Союза у нас с Узбекистаном никогда не было никакого военного сотрудничества", — заявил РИА Новости в понедельник Бужинский.
Бужинский отметил, что в его бытность начальником международно-договорного управления российского военного ведомства, с Узбекистаном "все время были проблемы". "Они всегда избегали сотрудничества по военной линии. Все время блокировали. Они даже из ОДКБ выходили, потом входили, но все равно все блокировали. И в рамках ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) они военную составляющую блокировали. Всегда узбекская сторона сотрудничать с нами по военной линии никакого желания не испытывала", — констатировал он.
Говоря о перспективах военного сотрудничества с Узбекистаном на двусторонней и многосторонней основе, эксперт сделал оптимистичный прогноз: "Наверняка в связи со сменой руководства их позиция изменилась. Если они начнут с нами сотрудничать по военной линии — очень хорошо. Тогда начнут исполнять свои обязанности в рамках ОДКБ, которые они до этого исполняли номинально".
По его словам, форм практического сотрудничества очень много. Это и совместные учения, различные конференции, обмен визитами, штабные переговоры, согласование планов, участие в работе объединенных штабов. "Это очень многогранный процесс. Но учения — это значительно выше, чем, к примеру, штабные переговоры. Слава богу, если Зарудницкий договорился, что хотя бы учения проведут. Это уже большой прогресс", — заключил генерал.
Республика Узбекистан в 1999 году впервые вышла из состава Организации Договора о коллективной безопасности и дала согласие США на использование военной базы Карши-Ханабад в ходе операции в Афганистане. После подавления властями Узбекистана волнений в Андижане и последовавшего осуждения их действий со стороны руководства европейских государств и США в августе 2006 года ныне покойный президент республики Ислам Каримов восстановил членство страны в ОДКБ; американский воинский контингент был эвакуирован с узбекистанской территории.
ОДКБ — региональная международная организация. Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Затем Азербайджан и Грузия вышли из состава ОДКБ. В настоящее время членами организации являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.