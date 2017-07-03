Командование ДНР опровергает заявление об обстреле ополченцами Марьинки

ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергает заявление подконтрольных Киеву властей Донецкой области об обстреле ополченцами населенного пункта Марьинка в Донбассе.

Ранее глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский обвинил ДНР в обстреле Марьинки, в результате которого пострадал один человек.

"Мирный житель Марьинки мог быть ранен в результате очередной так называемой "зачистки", которые регулярно проводят в этих районах спецслужбы и добровольческие батальоны. Вооруженные силы ДНР не могли открыть огонь из стрелкового оружия по мирному населению", — заявил РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.