Полиция подтвердила гибель 18 человек при аварии автобуса в Баварии

Вертолеты экстренных служб на месте ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017

Вертолеты экстренных служб на месте ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Полиция Верхней Франконии (административный округ Баварии) подтвердила гибель 18 человек при аварии автобуса в Баварии.

ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9 на юге Германии. Туристический автобус, который вез группу из Саксонии, столкнулся с грузовиком и загорелся. По предварительной информации, в автобусе находились 46 пассажиров и двое водителей.

Как сообщил министр транспорта страны Александер Добриндт, пострадали 30 человек, двое из них тяжелораненые, их жизни находятся под угрозой.

Несколько часов судьба остальных граждан, которые ехали в автобусе, была неизвестна, они числились без вести пропавшими. К поискам возможных выживших подключили спасательные вертолеты.

"В настоящий момент установлено, что все 18 пропавших пассажиров автобуса погибли при инциденте", — говорится в заявлении полиции в Twitter.