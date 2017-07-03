Полиция подтвердила гибель 18 человек при аварии автобуса в Баварии

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Полиция Верхней Франконии (административный округ Баварии) подтвердила гибель 18 человек при аварии автобуса в Баварии.
Как сообщил министр транспорта страны Александер Добриндт, пострадали 30 человек, двое из них тяжелораненые, их жизни находятся под угрозой.
Несколько часов судьба остальных граждан, которые ехали в автобусе, была неизвестна, они числились без вести пропавшими. К поискам возможных выживших подключили спасательные вертолеты.
"В настоящий момент установлено, что все 18 пропавших пассажиров автобуса погибли при инциденте", — говорится в заявлении полиции в Twitter.