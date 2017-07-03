Глава Косово заявил, что верит в примирение албанцев и сербов

БЕЛГРАД, 3 июл — РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил после неформальной встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в понедельник в Брюсселе, что верит в возможность примирения между сербами и косовскими албанцами.
"Надеюсь и уверен, что примирение сербов и албанцев может быть достигнуто. Это в интересах Косово, Сербии и всего региона, а Косово будет полностью этому приверженно и будет вести себя ответственно", — цитирует заявление Тачи Радио и телевидение Косово (РТК).
Диалог властей Сербии и руководства самопровозглашенного Косово начался в марте 2011 года при посредничестве представителей ЕС и поддержке США. Крупнейшими достигнутыми договорами являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин (ССО), подписанное сторонами в августе 2015 года.