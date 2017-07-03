Глава Косово заявил, что верит в примирение албанцев и сербов

БЕЛГРАД, 3 июл — РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил после неформальной встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в понедельник в Брюсселе, что верит в возможность примирения между сербами и косовскими албанцами.

Днем Вучич и Тачи по итогам неформальной встречи, состоявшейся при посредничестве главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, договорились начать подготовку нового раунда рабочих переговоров на высшем уровне. Диалог был приостановлен мартовским решением косовского парламента.

"Надеюсь и уверен, что примирение сербов и албанцев может быть достигнуто. Это в интересах Косово, Сербии и всего региона, а Косово будет полностью этому приверженно и будет вести себя ответственно", — цитирует заявление Тачи Радио и телевидение Косово (РТК).

Диалог властей Сербии и руководства самопровозглашенного Косово начался в марте 2011 года при посредничестве представителей ЕС и поддержке США. Крупнейшими достигнутыми договорами являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин (ССО), подписанное сторонами в августе 2015 года.