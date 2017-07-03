Спикер Рады считает, что страны НАТО готовы к союзу с Украиной

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий считает, что страны-члены НАТО готовы к союзу с Украиной.

"Готовы ли наши партнеры к союзу с Украиной? События последних лет подтверждают, что да. И это не голословные заявления. Это предоставленная гуманитарная, прежде всего, медицинская помощь Украине, это содействие нашим реформам и шагам по перестройке страны, это сверхважная помощь для нашей армии, а также наши совместные учения в международном центре миротворцев, а также совместное участие в миротворческих миссиях", — сказал Парубий в ходе торжественного заседания Рады, посвященного двадцатой годовщине подписания хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

По его словам, согласно последним социологическим опросам, 50% украинцев готовы проголосовать за членство страны в НАТО. Парубий утверждает, что в случае проведения референдума, вступление Украины в НАТО готовы поддержать более 67% из тех, кто намерен принять в нем участие.

"Число сторонников союза с Россией сегодня сократилось до исторического минимума", — заявил спикер парламента.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Рада также приняла документ, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.