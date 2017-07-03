Пропавших без вести при крупном ДТП в Баварии ищут с вертолетов

Вертолеты экстренных служб на месте ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017

Вертолеты экстренных служб на месте ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017

РИГА, 3 июл – РИА Новости. В результате аварии автобуса в Баварии 17 числятся пропавшими без вести, их ищут с помощью вертолетов, заявил заместитель министра культуры Баварии Тони Шмидт в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

"На данный момент известно, что… 17 человек пропали без вести. Поиски ведутся с помощью спасательных вертолетов. Автобан номер 9 все еще полностью заблокирован", — рассказал Шмидт.

Он добавил, что точное количество погибших полиция пока не называет.

Ранее министр транспорта Германии Александер Добриндт сообщил, что тела 11 человек извлечены из сгоревшего после ДТП в Баварии туристического автобуса, судьба еще семерых остается неизвестной.

ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе, по предварительным данным, находились 46 пассажиров и двое водителей. Шоссе перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.