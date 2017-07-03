В Киеве возмущены проведением в Москве выставки с экспонатами из Крыма

16:3103.07.2017
(обновлено: 16:33 03.07.2017)
70109
КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Министерство культуры Украины заявило, что "крайне возмущено" проведением выставки в музее изобразительных искусств Пушкина в Москве, поскольку в рамках нее выставлены экспонаты одного из крымских музеев.
"Минкультуры крайне возмущено проведением выставки "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", которая открылась 29 июня 2017 в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва)", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.
Как отмечается, на выставке экспонировались археологические предметы из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (город Керчь).
В связи с этим в Минкультуры утверждают, что культурные ценности, находящиеся в музеях Крыма, "это музейные предметы, которые являются неотъемлемой частью государственной части Музейного фонда Украины и является собственностью государства Украина… незаконно вывезены с территории Украины культурные ценности подлежат возврату в Украину".
В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
В Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
Массовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.
В Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.
В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
В честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".
Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
"Министерство культуры еще раз подчеркивает, что статус объектов, расположенных на территории Автономной Республики Крым, имеют исключительно статус объектов культурного наследия Украины", — утверждается в заявлении.
Министерство потребовало "немедленно прекратить международные правонарушения" и обратилось "к международным организациям с просьбой принять меры".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>