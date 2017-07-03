В Киеве возмущены проведением в Москве выставки с экспонатами из Крыма

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Министерство культуры Украины заявило, что "крайне возмущено" проведением выставки в музее изобразительных искусств Пушкина в Москве, поскольку в рамках нее выставлены экспонаты одного из крымских музеев.

"Минкультуры крайне возмущено проведением выставки "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", которая открылась 29 июня 2017 в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва)", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Как отмечается, на выставке экспонировались археологические предметы из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (город Керчь).

В связи с этим в Минкультуры утверждают, что культурные ценности, находящиеся в музеях Крыма, "это музейные предметы, которые являются неотъемлемой частью государственной части Музейного фонда Украины и является собственностью государства Украина… незаконно вывезены с территории Украины культурные ценности подлежат возврату в Украину".

"Министерство культуры еще раз подчеркивает, что статус объектов, расположенных на территории Автономной Республики Крым, имеют исключительно статус объектов культурного наследия Украины", — утверждается в заявлении.

Министерство потребовало "немедленно прекратить международные правонарушения" и обратилось "к международным организациям с просьбой принять меры".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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