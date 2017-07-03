Китай на саммите БРИКС предложит консультационные механизмы по антитеррору

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Китай предлагает в рамках предстоящего саммита БРИКС запуск консультационных механизмов по вопросам поддержания стабильности в мире, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Китай настроен на сохранение преемственности и поиск новых областей сотрудничества. Заявленная Пекином тема председательства — "БРИКС: укрепление партнерства ради безоблачного будущего", — сказал Ушаков.

"Среди конкретных предложений — запуск консультационных механизмов по вопросам поддержания международного мира и стабильности, о контртеррористической проблематике и безопасности в сфере использования ИКТ (информационных технологий – ред.). Реализация стратегии экономического партнерства БРИКС", — добавил Ушаков.

Саммит БРИКС пройдет в Китае в начале сентября.