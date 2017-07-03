Москва и Пекин подпишут соглашение о запуске в Китае телеканала "Катюша"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Москва и Пекин по итогам Третьего форума СМИ РФ-КНР, приуроченного к визиту председателя КНР Си Цзинпина, подпишут соглашение о запуске в Китае культурно-просветительского телеканала "Катюша", сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"К визиту председателя в Москве приурочено одно весьма важное мероприятие — это Третий форум средств массовой информации России и Китая. И основным итогом этого форума станет подписание соглашения о запуске в Китае культурно-просветительского телеканала "Катюша", — сказал Ушаков.

"В этой связи президент и председатель проводят очень интересную встречу, на которой будут присутствовать представители СМИ, которые будут участвовать в Третьем форуме, о котором я только что говорил, а также приглашены представители деловых кругов и представители общественности, в частности, те люди, которые работают в двусторонних обществах по развитию дружбы и сотрудничества" — добавил он.

"Впервые, я бы так сказал, проводится мероприятие двух лидеров государств с представителями трех важнейших направлений практического сотрудничества: деловой мир, общественность и СМИ. Вот эта встреча состоится сразу же после завершения переговоров в расширенном составе", — заключил помощник президента РФ.