WSJ рассказала о "дилемме Трампа" из-за новых антироссийских санкций

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Белый дом недоволен планами сенаторов лишить президента США полномочий снимать или смягчать антироссийские санкции, пишет газета The Wall Street Journal.

"У Трампа возникает дилемма. Документ, принятый без поправок, существенно ограничит маневр президента в дипломатии. Если же он попытается сорвать процесс, оппоненты раскритикуют его за то, что Россия так и не привлечена к ответственности за действия во время выборов", — отмечает газета.

Кроме того, ряд республиканцев нижней палаты конгресса считают, что принятие законопроекта с более жесткими санкциями против Москвы может нанести ущерб американским компаниям, подчеркивает издание.

По сведениям агентства Рейтер, палата представителей рассмотрит исправленный вариант документа после саммита G20, на котором может произойти встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Сторонники ужесточения санкций опасаются, что эта временная задержка наряду с трудностями в принятии документа нижней палатой американского конгресса затянут процесс одобрения законопроекта, сообщает WSJ.

В июне сенат 98 голосами против двух одобрил новые санкции против России и Ирана. Белый дом выступил против законопроекта, поскольку его положения позволяют конгрессу блокировать любые шаги президента по снятию санкций в отношении Москвы.

Документ предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования попавших под санкции банков и компаний нефтегазового сектора. Отдельным пунктом в проекте обозначается стремление США противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Законопроект раскритиковали в ФРГ и Австрии. Глава немецкого МИД Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн опубликовали совместное заявление, в котором обвинили США в стремлении заставить Европу покупать американский сжиженный газ.

В Кремле негативно относятся к обсуждению возможности ужесточения антироссийских санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ужесточение ограничений чревато новым санкционным пике.