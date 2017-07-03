МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Антироссийские плакаты в Киеве, на которых русский язык приравняли к заразной инфекции, "поражающей нервную систему", содержат множество ошибок, пишет "Страна.ua".

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на баннер с логотипом некоей "Клиники доктора Бандеры". Плакаты намекают, что у русскоговорящих людей якобы низкий IQ и они страдают от алкоголизма.

Однако, как выяснилось, знание украинского языка авторами баннера очень сомнительно. Журналисты издания насчитали 13 ошибок — как грамматических, так и пунктуационных. В частности, в тексте присутствуют неправильные окончания, лишние запятые, пропускается апостроф и неверно используется буква "і".

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает доминирование украинского языка во всех сферах жизни. На украинский хотят перевести минимум половину издаваемых в стране книг, подавляющее большинство СМИ и даже соцсети. Кроме того, за употребление русского языка хотят штрафовать.