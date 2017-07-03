Купюры с Асадом не несут политического послания, заявил ЦБ Сирии

ДАМАСК, 3 июл — РИА Новости. Новые сирийские банкноты с изображением президента Башара Асада были напечатаны в России и готовились к выпуску ещё с 2015 года, рассказал РИА Новости глава Центробанка Сирии Дураид Дергам.

ЦБ Сирии в воскресенье заявил о введении в оборот новой денежной купюры в 2 тысячи сирийских фунтов (лир) с портретом действующего президента Асада с одной стороны и изображением здания народного совета с другой.

"Купюра 2 тысячи лир была напечатана в России, как и другие купюры в последние несколько лет, и обладает защитными преимуществами, которые ограничивают возможность подделки", — рассказал Дергам.

Он добавил, что банкноты были подготовлены в 2015 году, но ЦБ принял решение отложить их выпуск, пока не окрепли денежная политика государства и обменный курс. "Купюры в основном существуют как выпуск 2015 года… Спустя год стабильности мы решили начать процесс введения", — отметил главный банкир Сирии.

По его словам, портрет Асада на банкноте не несет политического послания; выпуском банкноты сирийские власти заявляют миру, что экономика страны и ее валюта находятся в хорошем состоянии.