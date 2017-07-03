Конституционная комиссия Украины намерена изменить статус Крыма

15:1903.07.2017
(обновлено: 15:24 03.07.2017)
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КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Конституционная комиссия Украины на заседании 5 июля намерена утвердить предложения по статусу Крыма, который стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, эксперты предлагают отказаться в Основном законе от термина "республика" и заменить его на "крымско-татарскую автономию", сообщил РИА Новости депутат от "Радикальной партии", член комиссии Юрий Чижмарь.
Конституционная комиссия Украины в средине мая создала рабочую группу для разработки предложений по изменениям и дополнениям в конституцию Украины относительно Автономной республики Крым (раздел 10 Основного закона). В состав группы вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и депутаты — представители парламентских фракций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль не воспринимает заявления зарубежных лидеров относительно российских регионов.
"Термин "республика" указывает на федерализацию, которую нам сегодня нельзя внедрять по внутренним и внешним причинам… Поэтому этот термин "республика" мы изымаем из всех статей конституции. Во всех статьях название "Автономная республика Крым" будет изменена на "крымскую автономию" либо "крымско-татарскую автономию", не как форму территориального устройства, а как форму национально-культурного развития, форму реализации права коренного населения на самоопределение", — сказал депутат в понедельник.
Симферополь отметил годовщину мартовского референдума проведением праздничного шествия в центре города и концертом.
Участники праздника пронесли по центральным улицам Симферополя два больших развернутых флага: Республики Крым и России.
Девушка делает селфи на фестивале "Крымская весна".
В шествии, которое прошло под лозунгом "Крым выбрал будущее", приняли участие тысячи жителей города.
Праздничный концерт, посвященный годовщине со дня исторического референдума, прошел у стен крымского парламента.
Горожане возлагают цветы к памятнику "Вежливым людям".
В шествии "Крым выбрал будущее" приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
В ходе торжественных мероприятий прошло возложение цветов к памятнику "Народному ополчению всех времен", который открыли в Симферополе 30 декабря прошлого года.
Участники праздничного концерта у памятника "Вежливым людям" в Симферополе.
По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, "Крымскую весну" можно сравнивать только с Днем Победы.
К годовщине мартовского референдума было приурочено и проведение военно-исторического фестиваля "Парад эпох" в селе Мирное.
В рамках фестиваля прошли показательные выступления бойцов специальных подразделений.
Участники театрализованной постановки "Парад эпох".
Курсанты Крымского казачьего кадетского корпуса на фестивале "Крымская весна".
Мероприятия в честь годовщины "Крымской весны" продолжатся 18 марта - в день, когда был подписан договор о включении полуострова в состав России.
По его словам, комиссия предлагает в 134 статье конституции Украины определить, что "крымская автономия" — это форма развития "коренного населения полуострова — крымско-татарского народа". "Пятого июля будет второе заседание, на котором мы будем рассматривать 134 статью в окончательной редакции и тогда перейдем к работе над другими статьями, где будет раскрываться суть автономии", — добавил Чижмарь.
Он не исключает, что работа над изменениями в Основной закон Украины по статусу Крыма продлиться до конца лета, после чего предложения будут поданы на рассмотрение президенту Петру Порошенко. При этом Чижмарь не стал прогнозировать, могут ли изменения в конституцию быть внесены для голосования в парламент осенью этого года. "Все будет зависеть от президента, когда он внесет на рассмотрение Рады документ", — отметил депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
В Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
Массовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.
В Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.
В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
В честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".
Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.