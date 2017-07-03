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Конституционная комиссия Украины намерена изменить статус Крыма

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (23)
15:1903.07.2017
(обновлено: 15:24 03.07.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ центре Киева. Архивное фотоВ центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Конституционная комиссия Украины на заседании 5 июля намерена утвердить предложения по статусу Крыма, который стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, эксперты предлагают отказаться в Основном законе от термина "республика" и заменить его на "крымско-татарскую автономию", сообщил РИА Новости депутат от "Радикальной партии", член комиссии Юрий Чижмарь.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Дошли до Конституции: Порошенко поручил изменить статус Крыма
Конституционная комиссия Украины в средине мая создала рабочую группу для разработки предложений по изменениям и дополнениям в конституцию Украины относительно Автономной республики Крым (раздел 10 Основного закона). В состав группы вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и депутаты — представители парламентских фракций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль не воспринимает заявления зарубежных лидеров относительно российских регионов.

"Термин "республика" указывает на федерализацию, которую нам сегодня нельзя внедрять по внутренним и внешним причинам… Поэтому этот термин "республика" мы изымаем из всех статей конституции. Во всех статьях название "Автономная республика Крым" будет изменена на "крымскую автономию" либо "крымско-татарскую автономию", не как форму территориального устройства, а как форму национально-культурного развития, форму реализации права коренного населения на самоопределение", — сказал депутат в понедельник.

Третья годовщина "Крымской весны"
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСимферополь отметил годовщину мартовского референдума проведением праздничного шествия в центре города и концертом.Горожане во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года, в Симферополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Симферополь отметил годовщину мартовского референдума проведением праздничного шествия в центре города и концертом.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкУчастники праздника пронесли по центральным улицам Симферополя два больших развернутых флага: Республики Крым и России.Мероприятия, посвященные Дню Общекрымского референдума 2014 года
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Участники праздника пронесли по центральным улицам Симферополя два больших развернутых флага: Республики Крым и России.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкДевушка делает селфи на фестивале "Крымская весна".Девушка делает селфи на фоне огромного флага России на фестивале Крымская весна в селе Мирное Симферопольского района Республики Крым
© РИА Новости / Макс Ветров
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Девушка делает селфи на фестивале "Крымская весна".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ шествии, которое прошло под лозунгом "Крым выбрал будущее", приняли участие тысячи жителей города.Музыканты во время шествия на праздничном мероприятии, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года, в Симферополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В шествии, которое прошло под лозунгом "Крым выбрал будущее", приняли участие тысячи жителей города.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПраздничный концерт, посвященный годовщине со дня исторического референдума, прошел у стен крымского парламента.Мероприятия, посвященные Дню Общекрымского референдума 2014 года
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Праздничный концерт, посвященный годовщине со дня исторического референдума, прошел у стен крымского парламента.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГорожане возлагают цветы к памятнику "Вежливым людям".Возложение цветов к памятнику Вежливым людям во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года, в Симферополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Горожане возлагают цветы к памятнику "Вежливым людям".
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВ шествии "Крым выбрал будущее" приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.Мероприятия, посвященные Дню Общекрымского референдума 2014 года
© РИА Новости / Александр Полегенько
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В шествии "Крым выбрал будущее" приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВ ходе торжественных мероприятий прошло возложение цветов к памятнику "Народному ополчению всех времен", который открыли в Симферополе 30 декабря прошлого года.Возложение цветов к памятнику Народному ополчению всех времен в Симферополе во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
В ходе торжественных мероприятий прошло возложение цветов к памятнику "Народному ополчению всех времен", который открыли в Симферополе 30 декабря прошлого года.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкУчастники праздничного концерта у памятника "Вежливым людям" в Симферополе.Участники у памятника Вежливым людям во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года, в Симферополе.
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Участники праздничного концерта у памятника "Вежливым людям" в Симферополе.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПо мнению главы Крыма Сергея Аксенова, "Крымскую весну" можно сравнивать только с Днем Победы.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
© РИА Новости / Александр Полегенько
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По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, "Крымскую весну" можно сравнивать только с Днем Победы.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкК годовщине мартовского референдума было приурочено и проведение военно-исторического фестиваля "Парад эпох" в селе Мирное.Участник театрализованной постановки Парад эпох на фестивале Крымская весна в селе Мирное Симферопольского района Республики Крым
© РИА Новости / Макс Ветров
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К годовщине мартовского референдума было приурочено и проведение военно-исторического фестиваля "Парад эпох" в селе Мирное.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля прошли показательные выступления бойцов специальных подразделений.Показательные выступления бойцов специальных подразделений на фестивале Крымская весна в селе Мирное Симферопольского района Республики Крым
© РИА Новости / Макс Ветров
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В рамках фестиваля прошли показательные выступления бойцов специальных подразделений.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкУчастники театрализованной постановки "Парад эпох".Участники театрализованной постановки Парад эпох на фестивале Крымская весна в селе Мирное Симферопольского района Республики Крым
© РИА Новости / Макс Ветров
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Участники театрализованной постановки "Парад эпох".
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкКурсанты Крымского казачьего кадетского корпуса на фестивале "Крымская весна".Курсанты Крымского казачего кадетского корпуса на фестивале Крымская весна в селе Мирное
© РИА Новости / Макс Ветров
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Курсанты Крымского казачьего кадетского корпуса на фестивале "Крымская весна".
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкМероприятия в честь годовщины "Крымской весны" продолжатся 18 марта - в день, когда был подписан договор о включении полуострова в состав России.Участники театрализованной постановки Парад эпох на фестивале Крымская весна в селе Мирное
© РИА Новости / Макс Ветров
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Мероприятия в честь годовщины "Крымской весны" продолжатся 18 марта - в день, когда был подписан договор о включении полуострова в состав России.
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По его словам, комиссия предлагает в 134 статье конституции Украины определить, что "крымская автономия" — это форма развития "коренного населения полуострова — крымско-татарского народа". "Пятого июля будет второе заседание, на котором мы будем рассматривать 134 статью в окончательной редакции и тогда перейдем к работе над другими статьями, где будет раскрываться суть автономии", — добавил Чижмарь.

Алушта
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Киев "созрел": пора что-то менять. Например, статус Крыма
Он не исключает, что работа над изменениями в Основной закон Украины по статусу Крыма продлиться до конца лета, после чего предложения будут поданы на рассмотрение президенту Петру Порошенко. При этом Чижмарь не стал прогнозировать, могут ли изменения в конституцию быть внесены для голосования в парламент осенью этого года. "Все будет зависеть от президента, когда он внесет на рассмотрение Рады документ", — отметил депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Празднование третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.Участники праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.Участники запускают шары на праздничном мероприятии Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМассовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.Участники представления во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Массовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.Возложение венка и цветов во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.Участники праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГубернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.Участники представления во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУчастники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.Участники танцевального флешмоба Севастопольский вальс, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкУчастники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЕе написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.Участницы праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.Участник митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
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