Меркель: у ФРГ есть хороший инструментарий для ограничения миграции

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Германии есть хороший исчерпывающий инструментарий для ограничения миграционного потока, кризис 2015 года не должен повториться.

"У нас есть хороший и исчерпывающий инструментарий для ограничения миграции", — сказала Меркель в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ХДС в Берлине, представляя предвыборную программу своего альянса к выборам 24 сентября. Канцлер также добавила, что "2015 год не должен повториться".

В 2015 году в Германию прибыли почти 900 тысяч беженцев и мигрантов, личность многих не была установлена.