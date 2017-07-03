Главы Сербии и Косово договорились подготовить новую встречу

БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Сербии Александр Вучич и глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи по итогам неформальной встречи в понедельник в Брюсселе, состоявшейся при посредничестве главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, договорились начать подготовку нового раунда рабочих переговоров на высшем уровне, сообщила пресс-служба Могерини.

"Они договорились работать над началом нового этапа диалога между Белградом и Приштиной по нормализации отношений и примирению и они решили, что соответствующие группы начнут работу по его подготовке. Они также подчеркнули важность безотлагательной реализации договоренностей, достигнутых в рамках диалога", — говорится в пресс-релизе Могерини, распространенном в Брюсселе.

Албанские власти Косово провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Сербия не признает независимость самопровозглашенной республики, однако под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году была вынуждена начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.