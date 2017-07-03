В МИД Польши рассказали, когда в Редзиково достроят американскую базу ПРО

ВАРШАВА, 3 июл — РИА Новости. Строительство американской базы ПРО в польском Редзиково завершится через несколько месяцев, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"С момента, когда в начале этого года войска НАТО и американские войска были дислоцированы в Польше, еще через несколько месяцев будет создана база ПРО под Редзиково, Польша может стать государством первой категории в НАТО", — заявил министр в эфире Радио Лодзь.

13 мая 2016 года в Польше в населенном пункте Редзиково состоялась церемония начала строительства комплекса Aegis Ashore. Ранее сообщалось, что строительство базы предполагается завершить в 2018 году.

Первый объект американской системы ПРО в Восточной Европе заработал на бывшей военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. Позднее аналогичный объект был заложен на территории Польши в Редзиково. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия вынуждена будет реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии. По его словам, в установках ПРО в Румынии могут быть размещены ударные комплексы, и РФ придется произвести ответные действия для обеспечения своей безопасности. Российский лидер указал, что озабоченности Москвы никто не слушает и переговоры вести никто не хочет.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что действия США и НАТО по развертыванию ПРО в Европе представляют угрозу для национальной безопасности, могут подорвать стратегическую стабильность в регионе. Российская сторона отмечала, что система ПРО в Восточной Европе — это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию, и установка таких систем нарушает договор о РСМД, в связи с чем Москва будет вынуждена принимать ответные действия для обеспечения своей безопасности.