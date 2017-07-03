Боевики "Талибана"* захватили КПП в афганской провинции Кундуз

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* захватили несколько контрольно-пропускных пунктов в административном центре провинции Кундуз и перекрыли автостраду, ведущую к провинции Баглан, передает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в силах безопасности.

По данным источников, автомагистраль, соединяющая Кундуз и Баглан, перекрыта в районе Алиабад. Они добавили, что подкрепление пока не прибыло в район. Также сообщается, что в результате нападения на несколько КПП в районе Талока есть потери среди сил безопасности.

"Ожесточенные бои все еще идут в Кундузе", — заявил член совета провинции Кундуз Салиулла Амири. По сведениям источника телеканала, на помощь силовикам направлен военный вертолет, однако он был вынужден совершить экстренную посадку.

"Вертолет летел в район Талока, чтобы помочь силам безопасности", — заявил Амири. Он добавил, что в результате инцидента никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.