СМИ: попавший в ДТП экс-ведущий Top Gear не сможет бегать полтора года

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бывший ведущий популярной британской телепередачи об автомобилях Top Gear Ричард Хаммонд, который попал в автомобильную аварию во время гонок по горным дорогам в Швейцарии, будет вынужден на полтора года отказаться от пробежек, пишет британская газета Standard.

Десятого июня спортивный автомобиль Rimac Concept One телешоу The Grand Tour, одним из ведущих которого сейчас работает Хаммонд, вылетел с трассы на скорости, превышающей 190 километров в час, и загорелся. Электрический суперкар стоимостью в 2 миллиона фунтов стерлингов был разбит, а Хаммонда доставили в больницу на вертолете.

После выписки ведущий сообщил, что врачи скрепили его раздробленное колено пятью металлическими штифтами. Более всего Хаммонд обеспокоен не самой травмой, а вызванными ей изменениями в привычном образе жизни.

"Врачи сказали, что я не смогу бегать еще полтора года. Мне 47 лет, мне нужны упражнения, и я не смогу бегать", — пожаловался телеведущий, отметивший, что пробежки помогали ему переносить стресс. Он уже решил, что заменит их велосипедными прогулками.

Телепередача Top Gear являлась самой рейтинговой в мире: она транслировалась более чем в 200 странах и установила рекорд Гиннесса как программа с наибольшим количеством зрителей. Ее съемки были приостановлены весной 2015 года из-за инцидента на съемочной площадке между ведущим Джереми Кларксоном и продюсером, произошедшим якобы из-за отсутствия горячей еды. Руководство телерадиовещательной корпорации Би-би-си тогда решило не возобновлять истекавший в конце марта контракт с Кларксоном. Соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй покинули канал вслед за коллегой.