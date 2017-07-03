В Германии подтвердили, что саудовский король не приедет на G20

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Саудовский король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд отказался от участия в саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, подтвердил в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что саудовский король отказался от участия в саммите из-за последних событий на фоне кризиса вокруг Катара, страну на саммите будет представлять министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан.

"Я могу подтвердить, что мы получили это официальное уведомление", — сказал Зайберт на брифинге, не указав причины отказа саудовского монарха.

Зайберт отметил, что немецкой стороне неизвестно, кто будет представлять Саудовскую Аравию на саммите.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.