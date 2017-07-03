Опрос: большинство избирателей готовы поддержать независимость Каталонии

МАДРИД, 3 июл – РИА Новости. Большинство жителей Каталонии, которые готовы принять участие в так называемом "референдуме о независимости", поддерживают отделение этого автономного сообщества от Испании, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Институтом DYM по заказу интернет-газеты El Confidencial.

На участки для голосования готовы прийти 70,1% опрошенных, 65,4% из них поддерживают отделение Каталонии от Испании. 28,4% выступают против, еще 6,2% не определились или отказались отвечать на вопрос. Однако если вопрос будет сформулирован так, как это объявили власти Каталонии ("Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"), то расклад сил иной. 47% готовы проголосовать "да", 44,4% — "нет". Такой разрыв укладывается в статистическую погрешность (4,3%).

11,3% опрошенных не знают, будут ли они участвовать в голосовании, которое не признает испанское правительство и которое оспорено в Конституционном суде, 17,5% точно не пойдут.

61% заявили, что поддерживают проведение референдума без согласования с центральными властями страны, 32,2% выступают против, остальные не определились.

В опросе, который проводился с 22 по 28 июня, участвовал 531 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Председатель Женералитета Карлес Пучдемон объявил, что референдум состоится 1 октября 2017 года. Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд считают незаконными.