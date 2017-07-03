Опрос: большинство избирателей готовы поддержать независимость Каталонии

МАДРИД, 3 июл – РИА Новости. Большинство жителей Каталонии, которые готовы принять участие в так называемом "референдуме о независимости", поддерживают отделение этого автономного сообщества от Испании, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Институтом DYM по заказу интернет-газеты El Confidencial.
11,3% опрошенных не знают, будут ли они участвовать в голосовании, которое не признает испанское правительство и которое оспорено в Конституционном суде, 17,5% точно не пойдут.
В опросе, который проводился с 22 по 28 июня, участвовал 531 человек в возрасте от 18 до 75 лет.
Председатель Женералитета Карлес Пучдемон объявил, что референдум состоится 1 октября 2017 года. Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд считают незаконными.