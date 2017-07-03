Мэй заявила, что не знает о планах Трампа посетить Британию в июле

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительству Великобритании ничего не известно о планах президента США Дональда Трампа совершить визит в Британию в июле, сообщил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

"Мне не известно ничего о планах президента (США – ред.) посетить Великобританию в течение следующих нескольких недель", — приводит агентство Рейтер слова представителя Мэй.

Он добавил, что приглашение приехать в Британию с государственным визитом было принято Трампом, детали визита будут изложены в свое время.

Ранее газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников правительства сообщила, что Трамп может незапланированно посетить Великобританию в рамках своего визита в Европу в середине июля. По данным газеты, чиновники полагают, что Трамп может посетить свой гольф-клуб в Шотландии в области Абердиншир в рамках поездки во Францию 14 июля на национальный праздник День взятия Бастилии. Отмечалось, что команда британского премьера находится в состоянии готовности к тому, что Трамп также может посетить и Лондон.

Известие о том, что премьер-министр Тереза Мэй в ходе первой встречи с Трампом пригласила его посетить Соединенное Королевство с госвизитом, вызвало в Великобритании волну протестов. Многие британцы, в том числе парламентарии, возмущены миграционной политикой американского президента и выступают против его чествования.

Ранее газета Guardian сообщала, что несколько недель назад Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что откладывает планирующийся на вторую половину 2017 года визит в Соединенное Королевство из-за недовольства этим британской общественности.