Семья пропавшего в Латвии мальчика находилась под надзором соцслужб

РИГА, 3 июл – РИА Новости. Семья пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина находилась под надзором местной социальной службы, но это не было связано с проблемами с ребенком, сообщила журналистам представитель службы Гунта Якобсоне.

Ранее в правоохранительных органах республики сообщили, что более 600 добровольцев из разных населенных пунктов, а также полиция и армия подключились к поискам пропавшего в воскресенье днем в латвийском городе Лиепая 5-летнего Вани Берладина.

"Семья Ивана Берладина находилась под надзором местной социальной службы, но это не было связано с проблемами ребенка, а с тем, что мама получила статус безработной", — сказала Якобсоне.

Другие данные о семье Якобсоне раскрывать отказалась, сославшись на закон о защите личных данных. Не сообщается также, есть ли в семье другие дети. Известно, что в поле зрения Лиепайского сиротского суда семья не попадала.

В воскресенье в 15:00 Государственная полиция получила заявление о том, что 1 июля в 08:30 ушел из дома на улице Павилостас и не вернулся пятилетний Иван Берладин. Его местонахождение до сих пор неизвестно. На мальчике надета красная куртка с молнией, синяя вязаная курточка и синие спортивные штаны. На ногах — пестрые носки и сандалии. Мальчик говорит по-русски.



