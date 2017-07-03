В Одессе взорвали автомобиль местного экс-депутата

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области Украины сообщила, что в Одессе взорван автомобиль Toyotа Camry; местные СМИ сообщают, что машина принадлежала бывшему одесскому депутату, но не называют его фамилии.

"В Приморское отделение полиции в Одессе поступило сообщение о том, что на стоянке возле одного из домов по улице Маразлиевской произошел взрыв легкового автомобиля марки Toyotа Camry", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, на место выехала следственно-оперативная группа, при обследовании установлено, взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.

По данным правоохранителей, возбуждено уголовное дело по статье 194 "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

При этом местное издание "048" со ссылкой на собственные источники сообщает, что автомобиль принадлежит бывшему одесскому депутату. Его имя не называется.