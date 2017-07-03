В Нигере девять человек погибли при нападении боевиков на деревню

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Боевики, предположительно относящиеся к исламистской группировке "Боко Харам", напали на одну из деревень на юге Нигера, убив при этом девять человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на мэра района и местного журналиста.

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером. Боевики на верблюдах атаковали деревню Нгалева, расположенную в 50 километрах к северу от границы с Нигерией. По словам главы местной радиостанции, они похитили около 30 человек. Как сообщил мэр района Абба Гата Исса, боевики похитили около 40 женщин и детей.

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.