Макрон намерен встретиться с Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге
13:3103.07.2017
(обновлено: 13:33 03.07.2017)
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ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести ряд встреч с зарубежными лидерами, в том числе с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам в понедельник источник в Елисейском дворце.
По его словам, насыщенная повестка саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, не помешает проведению Макроном ряда двусторонних встреч. В частности, французский президент планирует провести беседу с Путиным в развитие версальской встречи, которая состоялась в рамках визита российского президента во Францию в конце мая.
Также запланированы контакты с лидерами Австралии, Аргентины, Китая, Южной Кореи, а накануне саммита G20 Макрон в Париже встретится с президентом Мексики. Что касается президента США Дональда Трампа, переговоры с ним пройдут 13 июля: американский лидер приглашен в Париж на День взятия Бастилии — национальный праздник Франции, отмечаемый 14 июля.
На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.