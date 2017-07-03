Макрон намерен встретиться с Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге

ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести ряд встреч с зарубежными лидерами, в том числе с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам в понедельник источник в Елисейском дворце.

По его словам, насыщенная повестка саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, не помешает проведению Макроном ряда двусторонних встреч. В частности, французский президент планирует провести беседу с Путиным в развитие версальской встречи, которая состоялась в рамках визита российского президента во Францию в конце мая.

Также запланированы контакты с лидерами Австралии, Аргентины, Китая, Южной Кореи, а накануне саммита G20 Макрон в Париже встретится с президентом Мексики. Что касается президента США Дональда Трампа, переговоры с ним пройдут 13 июля: американский лидер приглашен в Париж на День взятия Бастилии — национальный праздник Франции, отмечаемый 14 июля.