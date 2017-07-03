В Испании задержали россиянина, находившегося в международном розыске

МАДРИД, 3 июл — РИА Новости. Гражданин России, подозреваемый в РФ в экономических преступлениях, задержан в Аликанте (автономное сообщество Валенсия, Испания), сообщили в Гражданской Гвардии.

Сообщается, что 42-летний мужчина с инициалами Л.П. был объявлен в международный розыск в 2011 году. Российские правоохранительные органы подозревают его в мошенничестве и преступлениях, связанных с причинением ущерба государственной казне, заявили в Гражданской Гвардии.

Отмечается, что задержанный мужчина проживал на территории Испании по поддельным документам гражданина Украины.