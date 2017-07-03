Немецкие власти выразили соболезнования семьям погибших в ДТП в Баварии

Вертолеты экстренных служб на месте ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017

Вертолеты экстренных служб на месте ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил о большом количестве погибших в ДТП с автобусом в Баварии.

"Канцлер (Германии Ангела Меркель) узнала об этом с большим беспокойством. К сожалению, многие погибли в загоревшемся автобусе, следовавшим из Саксонии", — сказал Зайберт.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также благодарность экстренным службам.

Ранее в понедельник местная полиция сообщила, что туристический автобус сгорел в результате ДТП в Баварии. Сообщалось о 31 пострадавшем, среди них есть тяжелораненые. Пропавшими без вести числятся 17 человек, однако представитель баварской полиции заявила РИА Новости, что не исключено, что эти люди сгорели в автобусе.

ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус по неизвестным пока причинам столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе, по предварительным данным, находились 46 пассажиров и двое водителей. Шоссе перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.