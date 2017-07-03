В Бельгии действует более 250 криминальных сообществ

БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Двести пятьдесят одно криминальное сообщество действует в Бельгии, сообщила в понедельник газета Derniere Heure со ссылкой на данные федеральной полиции.
В сферу деятельности организованной преступности в Бельгии входят, в частности, наркоторговля, различного рода мошенничество и отмывание преступных капиталов.
В 70% случаев криминальные сообщества из Бельгии являются фигурантами уголовных преступлений на международном уровне, отмечает Derniere Heure.