В Бельгии действует более 250 криминальных сообществ

БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Двести пятьдесят одно криминальное сообщество действует в Бельгии, сообщила в понедельник газета Derniere Heure со ссылкой на данные федеральной полиции.

По данным издания, 37% от общего числа криминальных группировок активны в Брюсселе, 35% — в Антверпене, 9% — в Льеже.

В сферу деятельности организованной преступности в Бельгии входят, в частности, наркоторговля, различного рода мошенничество и отмывание преступных капиталов.

В 70% случаев криминальные сообщества из Бельгии являются фигурантами уголовных преступлений на международном уровне, отмечает Derniere Heure.