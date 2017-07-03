На юге Афганистана ликвидировали более 40 боевиков "Талибана"*

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. По меньшей мере 43 боевика радикального движения "Талибан"* ликвидированы в результате воздушных и наземных операций сил Афганистана в провинции Гильменд на юге страны, передает телеканал Tolo News.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России).
*Террористическая организация, запрещенная в России.