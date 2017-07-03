Министр обороны Катара назвал кризис вокруг страны попыткой госпереворота

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госминистр Катара по делам обороны Халид аль-Аттыйя назвал возникший вокруг страны кризис попыткой "мягкого госпереворота" со стороны стран-соседей и отметил, что Доха готова защищаться.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.
Аль-Аттыйя добавил, что Катар считает произошедшее "ударом в спину" от друзей, и отметил, что страна показала, что ее нелегко "поглотить". "Надеюсь, что мы не достигнем этапа военной интервенции, но мы всегда готовы. Мы здесь, чтобы защитить нашу страну", — заявил катарский госминистр обороны.
Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".