Министр обороны Катара назвал кризис вокруг страны попыткой госпереворота

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госминистр Катара по делам обороны Халид аль-Аттыйя назвал возникший вокруг страны кризис попыткой "мягкого госпереворота" со стороны стран-соседей и отметил, что Доха готова защищаться.

"Это именно то, что произошло, я не говорю гипотетические вещи… В 2017 году была попытка мягкого госпереворота", — заявил аль-Аттыйя в интервью британскому каналу Sky News , отвечая на вопрос о намерениях стран-соседей.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

Аль-Аттыйя добавил, что Катар считает произошедшее "ударом в спину" от друзей, и отметил, что страна показала, что ее нелегко "поглотить". "Надеюсь, что мы не достигнем этапа военной интервенции, но мы всегда готовы. Мы здесь, чтобы защитить нашу страну", — заявил катарский госминистр обороны.

Ранее в понедельник арабские страны продлили по просьбе Дохи срок ответа на ультиматум с требованиями для восстановления отношений. Канал "Аль-Джазира" сообщил, что глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани прибыл в Кувейт, выступивший посредником в конфликте, для передачи ответа на требования.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".