Автобус, сгоревший в Баварии, перевозил туристов из Саксонии

На месте ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017

На месте ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Туристический автобус, сгоревший в результате ДТП на юге Германии, перевозил группу из Саксонии, заявили в понедельник в баварской полиции.

Ранее представитель баварской полиции заявила РИА Новости, что пассажирами автобуса были немцы.

"В потерпевшем катастрофу автобусе ехала туристическая группа из Саксонии", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице полиции Верхней Франконии в соцсети Twitter.

Ранее в понедельник местная полиция сообщила, что туристический автобус сгорел в результате ДТП в Баварии. Сообщалось о 31 пострадавшем, среди них есть тяжелораненые. 17 человек числятся пропавшими без вести, однако представитель баварской полиции заявила РИА Новости, что не исключено, что эти люди сгорели в автобусе.

ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус по неизвестным пока причинам столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе, по предварительным данным, находились 46 пассажиров и двое водителей. Шоссе перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.