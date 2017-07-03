Еще двум россиянам предъявили обвинения из-за событий в Литве в 1991 году

ВИЛЬНЮС, 3 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Литвы в понедельник передала вильнюсскому окружному суду отдельное дело о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда в ходе столкновений у телебашни погибли 14 человек, в рамках этого дела обвинения в "преступлениях против человечности и военных преступлениях" предъявлены еще двум гражданам РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

"В переданном Генпрокуратурой в понедельник деле вильнюсскому окружному суду обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях предъявлены двум гражданам России, согласно пяти статьям УК Литвы", — говорится в сообщении.

Расследование в отношении этих граждан в 2014 году было отделено от основного дела о событиях 13 января 1991 года. Имена и фамилии обвиняемых Генпрокуратура не называет. При этом в ведомстве добавили, что с 2010 года вступила в действие правовая возможность выполнять досудебные расследования в отношении преступлений против человечности и военных преступлений без присутствия обвиняемых. За преступления против человечности и военные преступления в Литве предусматривается пожизненное заключение.

Генпрокуратура планировала предъявить подозрения по этому делу девяти лицам. Однако в отношении семи человек досудебное расследование приостановлено.

"Досудебное расследование в отношении остальных членов неустановленной организованной группировки приостановлено по решению прокурора от 30 июня этого года, на основании третьей статьи УК Литвы в связи с использованием всех возможностей установить доказательства совершения преступлений этими лицами", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что расследование будет возобновлено, если в отношении этих граждан появятся важные данные.

Слушания по делу о событиях у телецентра Вильнюса в 1991 году начались в январе 2016 года. Планируется, что заседания суда продлятся до декабря 2017 года. Всего по делу проходят 65 обвиняемых, их защищают более 100 адвокатов.

Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека".