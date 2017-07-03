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В мире

Секретов нет: Касперский готов раскрыть США исходный код своих программ

12:1903.07.2017
(обновлено: 12:30 03.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОфис компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фотоОфис компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Компания Kaspersky Lab ("Лаборатория Касперского") готова предоставить властям США исходный код своих программ. Кроме того, исполнительный директор компании Евгений Касперский заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что согласен дать показания в конгрессе, чтобы развеять подозрения США по поводу работы фирмы.

Сотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Лаборатория Касперского" была основана в 1997 году. Компания специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз.

Сейчас Kaspersky Lab работает более чем в 200 странах мира, центральный офис расположен в Москве.

Развеять подозрения

Евгений Касперский рассказал, что его компания готова предоставить американским властям исходный код программ, чтобы развеять подозрения по поводу работы компании. Сооснователь Kaspersky Lab также отметил, что готов дать показания в конгрессе США и доказать, что компания не действует "злонамеренно".

Глобальная атака вируса-вымогателя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Предприниматель подтвердил, что агенты ФБР провели беседы с несколькими его сотрудниками. По словам исполнительного директора компании, он не знает, что именно интересовало сотрудников бюро.

Евгений Касперский подчеркнул, что его компания занимается исключительно вопросами кибербезопасности. При этом он допустил, что власти некоторых стран пытались склонить Kaspersky Lab на "темную сторону" — к хакерской деятельности.

Касперский отметил, что в компании есть бывшие сотрудники российских разведслужб. При этом структура организации построена так, что они не могут злоупотребить полномочиями, подчеркнул предприниматель.

Армия США без российских антивирусов

Глобальная атака вируса-вымогателя
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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На прошлой неделе газета Hill сообщила, что американский сенат рассматривает проект военного бюджета, который, в частности, предусматривает запрет на использование правительственными структурами (например, Пентагоном) продукции компании "Лаборатория Касперского".

По данным издания, сначала о планах властей сообщил в своем Twitter корреспондент агентства Рейтер Дастин Волц. Журналист написал, что "сенатский законопроект запрещает использование продукции "Лаборатории Касперского" в связи с сообщениями о том, что компания может быть уязвима из-за влияния со стороны правительства России".

В самой компании обвинения назвали неприемлемыми.

"Как частная компания "Лаборатория Касперского" не имеет связей ни с какими правительствами и никогда не помогала в их действиях, связанных с кибершпионажем", — цитирует Hill заявление Kaspersky Lab.

В Минкомсвязи заявили, что Россия может принять ответные меры, если США введут ограничения на использование продукции "Лаборатории Касперского".

Здание компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт прокомментировал возможный запрет в США продукции "Касперского"
"Там постоянно обсуждается как бы не использовать российское программное обеспечение, хотя оно широко представлено. Я не думаю, что вообще такой язык односторонних санкций как-то продуктивен, потому что Россия тоже может пойти таким путем", — подчеркнул глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Чиновник также напомнил, что в России используется огромное количество американских программных продуктов, "тем не менее, мы не опускаемся до такого режима, когда прямо что-то запрещаем".

Передел рынка

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин считает, что за претензиями к "Лаборатории Касперского" могут стоять американские компании, которые хотят устранить с рынка США конкурента.

"Я думаю, что здесь просто попытка передела рынка со стороны тех американских компаний, которые боятся присутствия на рынке США такого мощного конкурента как компания Касперского. Я думаю, что это просто попытка "отжать" рынок со стороны некоторых американских компаний", — отметил Домрин в эфире радио Sputnik.

При этом эксперт отметил, что готовность "Лаборатории Касперского" к сотрудничеству с американскими властями не гарантирует решения проблемы.

"Я думаю, что будет очень трудно убедить конгресс при нынешнем "накате" русофобии, что наиболее характерно для взглядов американских конгрессменов. Но сам факт выступления Касперского как жест доброй воли, как жест человека, которому нечего скрывать — это, мне кажется, очень правильное решение", — добавил Александр Домрин.

Ранее американист Виктор Олевич также заявил, что от проблем Kaspersky Lab выиграют американские конкуренты компании.

Сотрудники компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Агенты ФБР нанесли визит сотрудникам "Лаборатории Касперского" в США
"Надо сказать, что продукция "Лаборатории Касперского" очень популярна в США, пользуется там очень хорошей репутацией. Она используется в армии, различных государственных учреждениях и организациях. Конечно, здесь имеет место и попытка конкурентов повлиять на рынок… И понятно, что спрос на продукцию компании может понизиться, и это будет выгодно конкурентам Касперского на американском рынке, и, конечно, они не преминут этим воспользоваться, особенно в контексте сложной политической ситуации, открытой антироссийской пропаганды", — заявил политолог.

"В США продолжается национальная истерика по поводу влияния и якобы участия России в американской политике. Обстановка в США в этом смысле совершенно не нормальная, и, к сожалению, откровенные русофобские выпады считаются в нынешнем климате абсолютно приемлемыми", — подчеркнул Олевич.

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