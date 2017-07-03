В Минске прошел военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии

МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Масштабный военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии прошел в понедельник в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Выступая на параде, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение народа страны отмечать главный государственный праздник именно 3 июля "свидетельствует об исторической памяти белорусов и преемственности поколений". "В наших сердцах независимость Белоруссии неразрывно связана с ее освобождением от немецко-фашистских захватчиков… В Белоруссии никогда не забудут тех, кому обязаны избавлением от нацистского ига", — сказал президент, обращаясь к ветеранам. "Вы не дали поставить нашу страну на колени в годы самой страшной войны, принесли свободу родной земле. Мы гордимся вами и стремимся быть достойными славного поколения победителей", — добавил он.
Традиционно парад войск открыли суворовцы. За ними перед трибунами пронесли Знамя Победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, принимавших участие в стратегической наступательной операции "Багратион", в ходе которой была освобождена территория Белоруссии.
Завершилась военная часть парада выступлением с плацконцертом 117 военнослужащих сводной роты почетного караула.
Затем перед зрителями прошла колонна гражданской техники из более чем 100 разработок белорусского машиностроения, а также передвижных экспозиций предприятий различных отраслей белорусской экономики. Эта часть парада завершилась "балетом" в исполнении семи тракторов МТЗ.
После парада военной и гражданской техники началось молодежное шествие "Будущее Родины строить молодым". Праздник продолжится концертами и народными гуляньями до позднего вечера во всех регионах Белоруссии.