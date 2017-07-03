Журналисты портала "Страна.ua" попросили защиты у послов G7 и ЕС

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Журналисты украинского интернет-издания "Страна.ua", главреда которого подозревают в вымогательстве, обратились к послам стран "Большей семерки" и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.

Главреда "Страна.ua" Игоря Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

"Оказывается давление на судей апелляционного суда, чтобы они ужесточили меру пресечения для Игоря Гужвы. Возбуждаются новые уголовные дела. Нас хотят закрыть, уничтожить, создать прецедент для всего рынка журналистики. Заставить журналистов бояться", — говорится в обращении журналистов, которое обнародовано в понедельник на сайте издания.

В обращении журналисты заявили, что власти "не оставляют попыток расправиться" со "Страной" и ее главным редактором.

"Мы призываем вас, уважаемые послы стран "Большой семерки" и представительство ЕС, обратить внимание на давление на наше издание. Мы полностью открыты для диалога. Мы готовы рассказать обо всех деталях дела. Мы приглашаем вас в редакцию "Страны", чтобы показать, как мы работаем, и ответить на все ваши вопросы. Подчеркиваем, что сейчас мы боремся не только за существование нашей интернет-газеты, но и за право на свободу слова на Украине. Если властям удастся нас уничтожить, давление резко возрастет и на все остальные украинские СМИ", — говорится в обращении.